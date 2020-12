Ellen Page anunció que es transgénero: Cambió su nombre a Elliot

El actor antes conocido como Ellen Page, quien protagonizó la película Juno, anunció que es una persona transgénero y cambió su nombre a Elliot Page.

A través de un comunicado que compartió mediante sus redes sociales, aseveró que "me siento afortunado de poder escribir esto, de poder estar aquí, en este momento de mi vida".

En esa misma línea agradeció a la comunidad trans por "su valentía, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo".

"Me encanta que soy trans. Y me encanta que soy queer. Y cuanto más me mantengo cerca y abrazo completamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero", sostuvo el protagonista e "The Umbrella Academy"

sin embargo, Page señaló que "mi felicidad es real, pero también es frágil"

"La verdad es que, a pesar de sentirme profundamente feliz ahora y sabiendo el privilegio que tengo, también tengo miedo. Le temo a la invasividad, al odio, a las bromas y a la violencia", cerró.