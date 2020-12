Martín Acertijo: "Hay una generación dorada en la música (...) Yo no estoy ahí aún"

Tras ser coronado como el campeón nacional 2020 en la Batalla de los Gallos, Martín García, mejor conocido como Martín Acertijo, decidió lanzar su carrera en la música.

Inició con "Love For Enemies", semanas después de de ganar la competencia nacional y la semana pasada sacó su segundo sencillo "No Cuentas Na". El artista de 24 años originario de Concepción también se prepara para representar a Chile en la final internacional de la Batalla de los Gallos de Red Bull.

Me siento bien, me siento confiado, con ganas. Quiero ir a disfrutarlo más que nada es la mayor de las batallas, la más importante. Van los más cabrones así que nada, hay que disfrutar el momento porque no es tiempo de atraparse ni nada, porque eso no ayuda.

Siempre he creído que el freestyle es una disciplina bastante integral: todo lo que uno hace, afecta. El dormir bien, alimentarse bien, estar sano de mente, estar sano corporalmente ayuda mucho. Por ahí está el deporte, fonoaudiología, psicología previo a cada evento y cosas así, pero también el entrenamiento más duro: lectura en voz alta, juntarse en salas de ensayo a entrenar, estudiar palabras, estudiar conceptos, cultura general... Es bastante integral y no hay un método único establecido, cada uno se puede construir su forma y esa ha sido la mía: tratar de combinar de todo.

Sí, se ha convertido en una especie de deporte de alto rendimiento pero muy artístico también. Entonces es interesante porque ocupa esa zona gris entre deporte y arte que lo hace tan llamativo.

Nace en un momento en el que tenía muchas ganas de expresar y contar emociones que sentía, pero que no tenían cabida en las batallas de freestyle. Esto porque las batallas son más como un deporte lingüístico y a través de la música me permití expresar ciertas cosas que tenía guardadas.

Es sobre esa sensación de impotencia, de incomunicación con una persona que está muy cercana y muy encerrada en sí misma. Vi que eso me pasaba y me afectaba cotidianamente con mis amigos, con mi compañera, con hermanos... Entonces como que no sabía cómo acercarme a esas personas que están pasando por un mal momento, no tener las herramientas.

Yo creo que desde hace un tiempo, de hace como 2, 3 años quizá, hubo un boom, una generación dorada por decirlo así donde se abrieron muchas puertas. Creo que ahora es un buen momento para que aparezcan nuevas propuestas, nuevos nombres con también nuevas ideas, precisamente para probar ese primer impulso.

No, no. (Risas). Hablamos de Princesa Alba, Polimá Westcoast, Young Cister, Pablo Chill-e, Gianluca, ellos marcaron algo. Paloma Mami también, aunque ella en términos un poco más grandes todavía. Yo no, para nada. Soy súper aterrizado en ese sentido, intento ir de a poquito, paso a paso, estoy recién mostrando mis primeros trabajos, así que de a poquito.