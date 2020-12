C-Funk: "Hay que trabajar mucho para poder vivir de la música en Chile"

Entre los proyectos de Cristian Moraga, mejor conocido como C-Funk, se encuentra la producción de canciones, su papel como guitarrista de Chancho en Piedra, así como también la preparación de su próximo álbum solista esperado para el 2021.

"Siempre estoy ocupado", menciona el músico que lanzó la semana pasada el video musical de "Poppin", su último single en el que participa también Josefina Fiebelkorn.

¿Qué puedes contar de "Poppin"?

Es una canción bastante positiva, para levantar el ánimo. Es bailable, si se puede decir así, pero con energía positiva. Igual tiene un mensaje: nosotros siempre estamos como amarrados y eso es lo que la mayoría de las personas viven, por eso también fue el estallido social: estamos en un círculo vicioso de estar amarrados, trabajamos sin fin y solo tenemos el fin de semana para pasarlo bien.

Pero la letra tomó otro significado con la pandemia.

Sí, ahora sirve para otro tema, que es el encierro de la pandemia, porque dice "Sácame de aquí, llévame a pasear". Es justamente lo que me hicieron ahora, me sacaron y salimos a pasear (risas). Así que también agarra otro significado, el origen viene de salir de ese círculo que siempre nos tiene sumergidos en el trabajo, que es como la herencia de los años pasados aquí: siempre sumergido en el trabajo y poco tiempo para el relajo.

¿Cómo has sentido tu integración a Chancho en Piedra?

Nos conocemos de chicos y ha sido bastante natural y en buena onda. Ellos estaban en una dificultad cuando se fue Pablo, que además no era solo un guitarrista, quedaron medios tirados. Fue buena mi aparición en el sentido de que soy por lo menos una esperanza. De todos modos funcionó bastante bien. Empezamos a andar y todo fue súper, estoy contento con esto y creo que ellos también. Estuvimos nominados a los Latin Grammy, cosa que no había pasado antes por lo menos, así que me siento como un aporte.

Estando en la banda, sacando tus propias canciones y produciendo otras acabas siendo muy multifacético.

Sí, a veces me incomoda un poco el hecho de que no puedo hacer tantas cosas a la vez, por eso me cuesta sacar mi música, pero me gusta que pueda seguir en la música y vivir de ella. Para vivir de la música hay que hacer un montón de cosas, por lo menos en este país. En el fondo me considero un músico de clase media, y para vivir del arte hay que hacer un montón de cosas. Siempre estoy ocupado, no es tan fácil llegar a ser exitoso, pero no es tan complicado para otros. Hay que ser porfiado y ponerle empeño.

Lo que sea mientras sea con la música.

Claro, es que es lo que sé hacer. Seguramente puedo aprender a hacer otras cosas, pero no lo haría de buena gana. Mi vida en varios aspectos es la música.