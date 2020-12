Britney Spears lanza canción inédita

El sello RCA Récords presentó un nuevo single de la cantante de pop Britney Spears para celebrar el cumpleaños de la artista.

El tema, llamado "Swimming In The Stars", es un descarte de su último álbum "Glory", lanzado en 2016 y es el segundo que es publicado de aquellas sesiones que no se incluyó en el lanzamiento original ni en la edición de lujo.

La canción está disponible en todas las plataformas, además se anunció un vinilo limitado de "Glory" que incluirá ésta y otras pistas e imágenes inéditas.

Entre ellas se incluirá también material inédito de una colaboración con los Backstreet Boys titulada "Matches", además de una serie de remixes.

Durante su cumpleaños, la estrella del pop recibió felicitaciones por parte de Beyoncé, Mariah Carey, Lionel Richie, entre otros aclamados artistas.

La nueva canción, así como el anuncio del nuevo material llega semanas después de que la cantante perdiera la demanda contra su padre para revocar su tutela.

En ese entonces, su abogado aseguró que la artista no grabaría nuevas canciones hasta recuperar las riendas de su vida debido al temor a su progenitor.

Se espera una nueva audiencia sobre la tutela de Britney el 16 de diciembre donde esperan que la petición de Spears hija siga adelante.