Actor chileno Pedro Pascal fue elegido como uno de los artistas del año por revista Entertainment Weekly

El actor chileno Pedro Pascal fue designado por la revista Entertainment Weekly, como uno de los artistas del año.

Incluido en el listado del Entertainer of the year, el protagonista de The Mandalorian figura con artistas como Jonathan Majors, Maya Rudolph, Jamie Foxx, Sarah Paulson, además de Taylor Swift, entre otros.

Según indicó el medio el intérprete "puede que en The Mandalorian no le veas la cara y que comparta su protagonismo con una marioneta mecánica, pero Pedro Pascal definitivamente ha hecho sentir su presencia en la serie este año".