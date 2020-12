Yorka Pastenes: "Sonar en la radio es un objetivo que hemos tenido siempre (...) Llegar a todos los que hablan español"

Yorka Pastenes (29) recita de memoria un correo que le escribió en 2016 a Cristián Heyne, el productor local reconocido por trabajar junto a algunos de los proyectos más importantes del pop chileno, desde Supernova y Glup! a Gepe y Javiera Mena.

"Era un correo de mierda en donde yo le decía que le quería mostrar una canción mía. Y él me respondía "Hola Yorka. Está muy linda tu canción. Saludos". Y ese era el correo. Cero saber jugarla", recuerda entre risas la música.

Las cosas han cambiado drásticamente en estos cuatro años. Desde entonces Yorka lanzó "Humo" (2018), su tercer disco, se transformó en uno de los principales nombres del pop independiente local y logró trabajar con Heyne, el productor a quien iba dirigido el mail, en el que será su cuarto trabajo de estudio.

Según cuenta la artista, el álbum contendrá nueve canciones que grabó en septiembre en los Estudios Vinilo de Ñuñoa bajo un objetivo claro: lograr llegar a la mayor cantidad de gente posible.

"Es que hace tiempo venimos pensando en que siempre hemos sido muy pop para ser indie y demasiado indie para ser pop, y eso ya nos tenía un poco cansadas", explica Pastenes sobre el cambio en el proyecto que lidera junto a su hermana Daniela. "Con el tiempo nos terminamos dando cuenta que había que casarse un poco con alguno de los dos planetas para poder enfocar las energías. Y nos gusta la canción de radio, hace mucho tiempo que teníamos ganas de trabajar con Cristián Heyne, y siento que se dio la posibilidad de hacerlo, él accedió, le gustó nuestro trabajo, y yo no me iba a perder la posibilidad de trabajar con el creador de las Supernova", dice entre risas.

No, no sé hacer eso. Es mi vida, es mi historia. Soy parte de una generación que se replanteó el amor, soy parte de una generación que está viviendo una revolución amorosa en donde entramos a jugar con otras reglas, y como nos cambiaron las reglas, nos mandamos muchas cagás porque no sabemos si actuar con las reglas del juego de antes, con las reglas del juego de ahora o con las reglas del juego que nosotros queremos inventar. Viví una experiencia amorosa súper intensa en la que intentamos sobrellevar esto del amor libre, pero finalmente no me resultó tanto. Y 'Mentí' habla sobre eso, sobre sentir que estás guardando secretos, sobre sentir que estás mintiendo cuando no dices todo lo que tienes que decir.

Sí, todo este disco tiene un poco esa temática sobre soltar, sobre no atraparse con los celos, con la ambigüedad de la separación igual, pero una separación con amor. No hay canciones que deseen otra cosa que no sea estabilidad, no hay odio ni nada por el estilo. Es simplemente como "quiero estar bien pero me siento como el hoyo". Y está bonito viajar por ahí, siento yo. Hay varias canciones que toman esa temática, hay otras que hablan de nuestra familia, hay una que habla de nuestro papá, hay otra canción que se toma un rollo muy cómico respecto a la pandemia -se llama 'Película de Terror'-. Hay varias cositas por ahí que la gente va a ver, pero yo creo que la temática principal es sobre la nueva forma del amor.

Cuando habla de su cuarto disco -que se estrenará a mediados de 2021- Yorka repite varias veces sus intenciones de lograr masividad.

"Nosotras queremos y soñamos mucho con sonar en la radio, es un objetivo que hemos tenido desde siempre. Entonces con este single y con este disco nuestro objetivo es poder llegar lo más lejos posible en nuestro mismo país, porque siento que en Chile la gente no nos conoce", plantea Pastenes. "Nos conoce el nicho que escucha música chilena, pero la gente que va a comprar el pan, que se sube a la micro, la gente más transversal de nuestro país pero que quizás no consume música nacional, no tiene idea quienes somos. Y creemos que nuestra música sí está para que esa gente la disfrute, no la sentimos tan lejana".

En parte en ese objetivo encontraron un aliado en The Orchard, distribuidora digital de propiedad de Sony Music que desde su reciente llegada a Chile sólo había fichado a Los Vásquez. "Ellos se interesaron y está bueno porque están moviendo recién música acá en Chile, pero tienen oficinas en Miami, lo que nos abre a un mercado más latino y nosotras creemos realmente que nuestra música puede llegar al corazón de la gente que habla español. Ese es mi límite, yo quiero llegar a toda la gente que habla español", resume la artista.

Es que para mí la radio es lo máximo. Yo soy feliz cuando alguien nos muestra que estamos sonando en la radio. El otro día estábamos con mis primas y todo el rato la radio prendida, así funciona mi familia. Después nos fuimos y a la media hora sonó 'Y bailamos tanto' y todas nuestras primas llamándonos. Eso es lo que nos gusta y nos hace felices. Finalmente creemos que podemos crecer más si es que logramos masividad; con la masividad creemos que podemos hacer crecer nuestra música porque vamos a poder trabajar en nuestra música mucho más tranquilas que ahora. Y la verdad es que nos sentimos muy coherentes con eso.