Fran García-Huidobro y Nacho Gutiérrez conducirán nuevo programa de espectáculos

Fran García-Huidobro y Nacho Gutiérrez se unirán para conducir el nuevo programa de espectáculos "Cómplices". Se trata de un espacio que se emitirá el viernes a las 22:00 horas a través de las cuentas de Instagram de la animadora @la.frangh y Cecilia Gutiérrez @ceci.gutierrez .

García-Huidobro, aseguró a La Cuarta que "estoy muy contenta, salió súper rápido. Me dicen ‘te tinca hacer con algo con Nacho’ y me lo nombran y automáticamente digo que sí. Es un amigo, fuimos compañeros de trabajo, me encantó trabajar con él y feliz de volver a trabajar juntos. La idea es volver a pasarlo bien", contó.

Sobre sus motivaciones, aseguró que "al final entre tanta mierda que hay en las redes sociales uno piensa que está todo el mundo amargado. Y lo cierto es que hay mucha gente que tiene ganas de entretenerse".