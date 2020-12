"No nos gusta": El descargo de Karla Melo por hombres que envían mensajes obscenos

A través de redes sociales la actriz Karla Melo realizó un duro descargo contra hombres que envían obscenidades.

En un video que publicó en sus historias de Instagram, la intérprete explicó que "yo pedí datos para un día de spa, algo rico. Gracias chiquillas por todos los datos. Me da risa, porque los hombres ofrecían masajes: 'Juntémonos, yo te hago masaje'".

A lo que Melo expresó "respeten" y en esa línea señaló que "chiquillos, yo no odio a los hombres. De hecho, en mi vida me he enamorado de varios y la he pasado bien, lo he pasado mal, hay de todo, no los odio. Lo que sí odio es a los pasados a película que andan escribiéndole a las niñas, andan escribiéndole a las chicas hueas obscenas"

"Eso no se hace, cabros, de verdad. No lo hagan, no nos gusta. No es bonito, ¿ya? No es normal, aunque crean, porque todos los amigos lo hacen, no es normal. Nos afecta, nos sentimos vulneradas", cerró la actriz.