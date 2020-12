Mario Guerrero: “Los urbanos se dieron cuenta de que la música tiene que ser romántica”

Aunque intentaron en más de una oportunidad realizar algo juntos, la ocasión siempre pasaba. Pero fue cuando Mario Guerrero le mandó una canción guardada desde hace un tiempo a Fanny Lu, cuando todo calzó.

El momento llegó con el lanzamiento del video musical de “Corazones Rotos”, canción que marca el inicio de esta nueva etapa en la carrera del cantautor chileno.

“Corazones Rotos” es algo que se lleva gestando desde hace mucho rato. Al principio era individual porque la escribí hace mucho tiempo… Yo conozco a Fanny desde el 2019, 2018, compartimos harto en Guatemala, El Salvador, Bogotá… y en varias oportunidades quisimos hacer algo juntos. Tuvimos un par de oportunidades en las que decíamos: “Ya ahora sí” y por distintos motivos no se dieron las cosas. Entonces un día le escribo y le digo “Fanny, tengo esta canción que la tenía guardadita”. Y ella me responde: “Mario, me encanta. La grabo contigo”. Y ahí empezó todo.

Nos planificamos que cuándo íbamos al estudio, con el tema de la pandemia ella no podía salir, era la misma situación de acá en Chile. A pesar de todos esos accidentes que surgieron se logró. Estando en Miami, Fanny logró grabar. Después justo tenía que viajar a Miami a sesiones, a producir cosas y ella estaba allá. Entonces ese fue el momento clave para que grabáramos el video. Nuestras escenas se grabaron en un día, después el director grabó con la pareja y acabó siendo muy bonito.

Sí, es una canción triste que te hace feliz (risas). No sé cómo llamarlo porque realmente es triste la canción e igual terminas bailando.

Estoy escribiendo un montón, tengo muchas canciones, no me quiero adelantar porque ahora mi foco está en esta canción que amo y no me canso de escuchar.

A ratos estoy a todo dar, en otros no sale nada. A ratos, por más que esté en el piano no funciona, pero trato de mantenerme siempre pegadito al piano, a la guitarra… “que te pille la inspiración trabajando”, dicen.

Yo encuentro genial lo que está pasando porque hoy día hasta los urbanos que tenían una letra bien especial se dieron cuenta que la música urbana tiene que ser romántica y les funciona más. Ahí tienes a Camilo, a Maluma con “Hawái”, que como que cambia un poco. Yatra ya viene desde hace un rato siendo urbano pero romántico y siento que si es romántico estoy en mi salsa (risas). Es lo que hago y he hecho siempre. Así que bienvenido sea esta forma de hacerlo.