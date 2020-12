Oriana Marzoli generó polémica tras hablar de Mauricio Isla: "Nunca me casaría con ese señor"

Oriana Marzoli, generó polémica después de opinar sobre su ex compañera de reality, Gala Caldirola.

La modelo recordó su paso por el espacio televisivo en su programa online "Algo pasa con Oriana", momento en que cuestionó a la española, y en específico su matrimonio con Mauricio Isla.

"Los chilenos me dirán: 'Ay, qué envidiosa eres, porque ella ha conseguido al amor de su vida y tiene una hija, y está casada con un millonario'. Bueno, eso de millonario lo pongo un poco en duda. No me voy a casar con cualquiera por cumplir el sueño de casarme", comenzó.

Y en esta línea, aseguró que "a cualquier persona le gustaría vivir una vida de millonario, feliz, casada y enamorada".

Aunque, aseguró que "yo no puedo entrar en sus sentimientos, yo no sé si está enamorada o no, solo sé que yo no quiero una hija, en la buena por su hija, ni yo quiero estar casada con ese señor, no, gracias, ¡llévatelo!, ¡no lo quiero! Nunca me casaría con ese señor", cerró.