Aitana: "Al final la música siempre acaba tratándose del amor o desamor, es con lo que nos identificamos"

Lo que para la cantante española Aitana Ocaña empezó con "+", una canción sencilla y fuera de su zona de confort, poco a poco acabó transformándose en su segundo álbum de estudio con un género que rompió las barreras de lo que está acostumbrado en la música de hoy.

"Siento que de algún modo he tenido un bebé", comenta la artista que publicó el viernes el álbum conceptual "11 Razones", un disco marcado por el sonido de las guitarras eléctricas, bajo y guitarra.

¿Cómo nace 11 razones?

Esto empezó hace más de un año y medio. La primera canción que escribí fue "+" en mayo de 2019 y esa fue la canción que me inspiró a hacer todo el álbum con esos sonidos del 2000. Quería hacer un single sin pensar en hacer muchas más parecidas o que fueran por ese género Pop/Rock o Pop/Punk, pero como funcionó tan bien que mucha gente dijo "oye, me encanta verte en este género", "oye, me gusta muchísimo esta música". La idea que me inspiró fue tan genial que dije: "Pues ¿por qué no hago un disco así?". Entonces empecé a componer más.

Así como cuentas, son canciones que te recuerdan al Pop/Rock del 2000...

Sí, completamente. Yo no quiero decir que sea una artista de rock ni mucho menos, ya me gustaría serlo, pero sí es verdad que mi género, con el que me siento a gusto y con el que yo he empezado, es el pop. Aún así me he querido dejar influenciar mucho por aquellos sonidos del 2000-2005 como Avril Lavinge, Simple Plan, Blink 182 o como La Oreja de Van Gogh o Pignoise, como todas esas bandas. Siento que es una época en la que no viví en su momento porque yo era muy pequeña. E igual siento que era un sonido que a día de hoy se había olvidado, por lo menos cuando entras al top 50 en muchos países no te sueles encontrar canciones con guitarras, bajo, baterías... como más de banda, entonces pensé que sería divertido hacerlo y por lo menos a mí me ha inspirado un montón.

Este es un disco que narra el fin de una relación tóxica, ¿por qué decidiste abordar este tema?

Realmente no sé por qué, o sea, me vino la inspiración: sabía que "+" debía estar en el disco, y esta era una canción que hablaba sobre amor, o sobre desamor en realidad. Entonces pensé "si quiero que '+' esté en el disco, voy a hacer un álbum conceptual donde no solo sea diferente por su género, si no que además cuente su historia". Cada canción está unida a las otras y pensé un poco en eso: hacer una historia de desamor donde el final de esa historia fuera el empoderamiento de la mujer. Cuando en la canción "11 razones" dice: " Me encontré un amor que me quiere mucho más", no me estoy refiriendo a otro chico, me estoy refiriendo a mí misma, debe entenderse que a través de todas esas fases, después de todas estas razones, al final ya no quiero estar contigo, quiero estar conmigo. Debo aprender a quererme más porque está claro que si esto no ha funcionado, es porque a la primera persona que no he querido es a mí misma.

Poco a poco han ido aumentando la popularidad de canciones sobre el amor propio...

Completamente. Al final todas las canciones que se hacen, o la mayoría de ellas, son de amor. Sea amor propio, el amor hacia otras personas, amor a un objeto, da igual. Como que al final la música siempre acaba siendo de amor o desamor. Pero también es porque es el sentimiento con el que más conectamos. Muchas veces se me ha puesto la piel de gallina escuchando canciones y es porque esta canción la estás transformando a ti, a tu historia, la estás haciendo tuya. Por lo general es algo con lo que te sientes identificado. Entonces me parecía interesante, que teniendo voz y que la gente me escuche de una forma, el poder hablar sobre el autoestima y el amor propio, que a veces no nos damos cuenta. Yo creo que si de algún modo le ha ayudado a alguien, o ha servido para algo este disco, pues ya habré hecho algo bien.