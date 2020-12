Aron Hernández: "Si Los Prisioneros marcaron una época, ésta aún no termina"

Tras un año y medio de desarrollo y ad portas del inicio del rodaje de "Los Prisioneros", la primera serie original de Movistar en Chile, la compañía, junto a la productora Parox, anunciaron esta semana al elenco protagónico de su serie.

Con esto, Aron Hernández, Andrew Bargsted y Diego Madrigal estarán a cargo de interpretar a Jorge González, Claudio Narea y a Miguel Tapia respectivamente. Según Hernández, el proyecto, que le ha llevado a aprender a tocar instrumentos y a bajar 12 kilos en un mes para dar con el papel de González, lo ha transformado en un fanático de la banda.

Además del peso, ¿cómo te has preparado para el papel?

El personaje todavía lo estoy estudiando, no puedo decir que estoy listo. Siento que siempre puedo seguir aprendiéndolo y entendiéndolo un poco más y con este personaje en particular me pasa que entre más lo estudio, menos lo entiendo (risas). Tengo un libro de 15 horas de entrevistas con Jorge González por ejemplo, y me lo leo, subrayo las frases que me parecen interesantes.

¿Cómo era tu relación con la música antes de la serie?

Cuando me llamaron para el casting y me dijeron "Los Prisioneros" lo primero que dije en mi cabeza fue: "Ah, no. Ya fui" (risas). No tocaba ni el timbre. Mi mayor desafío no era solamente hacer música, debía aprender a cantar, a coordinar el instrumento con las manos y la voz... era todo un desafío. Cuando me avisaron que quedé con los chicos, llegamos al siguiente paso que fue entrenar, entrenar y entrenar el tema de la música. El dominar el instrumento, tener un vínculo con él. Creo que los profesores que tenemos han sido un siete, con una paciencia admirable (risas). Yo he tenido que aprender bajo, guitarra y teclado, dependiendo de la canción obviamente.

¿Te consideras un fan de "Los Prisioneros"?

Siempre me han gustado, pero el fanatismo inicia cuando uno está como enamorado de la música y de la historia. Eso empezó a suceder cuando empecé a prepararme para la serie. Comencé a ver a la banda desde el punto de vista biográfico y no solo el producto, eso me ha hecho ser fan no solo de Los Prisioneros, sino que desde cómo ellos se desenvuelven en un contexto tan acontecido como el que les tocó.

¿Crees que la banda marcó la historia?

Sí, absolutamente. Y creo que todavía la están marcando. Si "Los Prisioneros" fueron de una época, como que esa época no ha terminado aún, por eso han durado. Por eso siguen sonando. O sea sus canciones son demasiado vigentes. Podemos escuchar "La Voz de los '80", que es como casi un grito de esperanza de que algo va a pasar y ese grito de esperanza yo lo sigo oyendo hoy en día, y a nivel de sociedad seguimos teniendo esa misma esperanza de que algo va a cambiar, algo nuevo está naciendo.