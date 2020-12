[VIDEO] Vitami lanza el primer single de su nuevo disco

Creadora de jingles, la voz de Nea en "Pulentos" y rapera nacional con su ya segundo disco a cuestas, Vitami lanzó hace unos días la canción "Despertar", en la que invitó a colaborar a Bronko Yotte.

Sobre su segundo disco, titulado "La Eternidad", la rapera adelanta que tiene una sonoridad muy diferente al primero ("Esto es"). "Quise volver a mis raíces orgánicas en el fondo: más cercano a la batería, al bajo, a la guitarra acústica… Todo en vivo. A mí me gusta mucho los sonidos de la black music en general, o sea el rhythm and blues, el soul, el funk, el reggae, además del rap propiamente tal", explica.

Agrega que el "pie forzado" fue ese, hacer una fusión de todos los ritmos donde se ha sentido siempre más cómoda, versus lo que ocurre con lo electrónico. "Tengo demasiadas ganas de tocar en vivo todos los temas de este disco", reconoce entusiasmada.

Sí, igual ha sido un poco como en mi cabeza artística. Me da mucha risa porque la otra vez hice eso en Spotify, eso que te muestra cuál era la música que más escuchaste en el año, y creo que la mía era como Mozart y Leonard Cohen. Y yo canto rap, entonces a mí me gusta el rap, el metal, el funk y yo creo que intento, o lo que me sale más natural, es eso, combinar estilos. No tengo ningún prejuicio. De hecho, por ejemplo, al Cuco Errázuriz, que tocó todas las guitarras con nosotros, le decía que a mí me gustaban mucho las guitarras como de la música que salía en las películas del viejo oeste, ese tipo de guitarra me recordaban al lejano oeste, el desierto, y en muchas de las canciones puedes escuchar unos riff que son como de este estilo. Ahora, es como: "¿Qué tiene que ver todo esto?", pues así soy yo. Así es mi proyecto.

Esa es una gracia de tener amigos tan buenos trabajando con uno, uno de ellos se llama Fab Ciraolo, que es un artista gigante, y él me ofreció hacer estar carátulas. Y yo lo dejé libre. Él es tan bueno que puede crear mundos inimaginados. Y cuando llegó la portada, yo esperaba una portada, pero llegó una portada para cada single. Impresionante.

Sí, claro. Bueno, con el Soni nos conocemos hace… no sé, como 18 años, no quiero decir muchos números o nos vamos a sentir muy viejos (risas). Soni también tiene una larga carrera solista, formamos juntos Somos Cabros Chicos, que es la banda oficial de Pulentos, y también hacemos muchos jingles comerciales para niños, que es una faceta que a mí me gusta

La voz particular de Nea es un poco más aguda, también canta otras cosas… La voz artística también, la Nea es como más chora, más achorá' y va súper directo. Vitami es al revés. No habla tan agudo, pero es más delicada. Yo soy mucho más delicada que Nea (risas).

No, te mueres lo que fue. Fue súper triste porque estábamos con la Foji haciendo un trabajo increíble con Christian Lorca, el director. Porque la Foji iba a tocar con nosotros, imagínate, 70 músicos en escena reversionando las canciones y trabajando a full, creando las líneas melódicas, rítmicas para una orquesta, imagínate eso. Estábamos todos así, trabajando en eso, ilusionados, comenzando los ensayos y de pronto nos dimos cuenta de que no íbamos a poder estar en este show en vivo.

No lo sé. Lo que pasa es que estos trabajos con orquesta requieren mucho ensayo. Y mucho ensayo en vivo. Y en general tiene que ser en salas cerradas. No creo que sea imposible, pero no me imagino mucho la situación.

Sí, de todas maneras. No me niego a que no ocurra (risas), porque imagínate lo que es tener, escuchar, o sea ya el tener en vivo música de bajo, de Mozart, imagínate lo que es eso pero cantando canciones de rap. Imagínate lo que es poder escuchar hip hop filarmónico, es algo hermoso. No quiero que no ocurra.