Beto Cuevas impactó con fotografía de su adolescencia luciendo peinado ochentero

Beto Cuevas, generó revuelo en sus redes sociales, después de compartir a través de su Instagram una fotografía de la adolescencia cuando aún vivía en Montreal, Canadá.

Según contó, en la imagen donde aparece con un particular peinado de los 80´s, fue hecha el día de su graduacio´n de la escuela secundaria. "Eran los ochentas y teni´a miles de suen~os en mi agenda. Hoy sigo tenie´ndolos", comentó.

Tras los miles de "likes" que recibió en la plataforma, profundizó sobre esta época en LUN, asegurando que "siempre tuve un espíritu de artista. Pero nunca me imaginé que iba a ser un cantante de rock".

Incluso, aseguró que siempre tuvo libertad para crear su propio look. "Mis padres no me pusieron ningún tipo de freno para que yo expresara mi forma de ser".