Gissella Gallardo reaccionó a preguntas sobre Mauricio Pinilla: "Cuando tenga algo que contar seré yo misma la que lo diga"

08:41 "Soy una mujer directa. Tengo tres hijos que saben leer y no me interesa que lean estupideces", zanjó.

Gisella Gallardo, manifestó su molestia en redes sociales tras ser consultada sobre su relación sentimental con Mauricio Pinilla.

Todo comenzó cuando la rubia recibió un mensaje a través de Instagram de la periodista Cecilia Gutiérrez, quien le preguntó sobre un supuesto distanciamiento con el deportista.

"Nos dicen que estás distanciada de Mauricio, bueno incluso se dejaron de seguir en Instagram. Quería saber tu versión, obvio que si no quieres que te cite lo respeto", fue parte de lo que le planteó la ex panelista de Me Late.

Sin embargo, Gallardo contestó públicamente, asegurando que no hablaría de su vida privada.

"Cecilia broma que me escribes por esto un día domingo! Já no sabía que uno está obligado a seguirse en redes sociales. Pero como yo soy también periodista sé que estás en tu derecho de preguntar", dijo, agregando que "como siempre ha sido, omitiré porque no me interesa que se hable de mi vida. Cuando tenga algo que contar seré yo misma la que lo diga".

Más tarde a través de la misma red social insistió en que no se referirá al tema.

"Para aclarar dudas y no me sigan preguntando por Mauricio! Cuando tenga algo que decir lo voy a decir yo... Porque soy una mujer directa. Tengo tres hijos que saben leer y no me interesa que lean estupideces", zanjó.