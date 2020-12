[VIDEO] Javiera Acevedo impactó tras hacer público su embarazo

"Este hijo es fruto del amor en medio del caos”, dijo Javiera Acevedo a revista Velvet, revelando que está embarazada.

La actriz sorprendió a sus seguidores haciendo público su estado y apareció en la portada del medio.

En la fotografía se le ve posando con su vientre al descubierto mientras luce una blusa celeste. En menos de una hora consiguió miles de reacciones.

Sobre la noticia, habló sobre el padre de su hijo, asegurando que lo conoció "cuando se relajaron las medidas del confinamiento (...) por un amigo en común durante esta pandemia. Un día él llegó a mi casa y la conexión fue inmediata"..

"Jamás imaginé conocer a alguien en estas circunstancias, pero siempre me he dejado sorprender por la vida. Este hijo es fruto del amor en pleno caos. Ha sido un embarazo muy bonito, me siento plena y feliz", añadió al medio.

Incluso, aseguró que "siempre había querido ser mamá, en un momento pensé que esa opción ya estaba descartada y he vivido estos meses a concho. Ya salí a bailar, ya viajé, ya dormí, ahora estoy preparada para no dormir y para ser una buena madre".