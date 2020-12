Pamela Díaz sobre Carola de Moras: "Para mí no existía y yo menos para ella…”

La presentadora de TV Pamela Díaz conversó con Fran García-Huidobro e Ignacio Gutierrez en el programa que transmiten vía streaming por Instagram sobre su relación con Carola de Moras mientras estaban trabajando en CHV.

Primero Díaz abordó su salida de CHV donde contó que "me han echado como por quinta vez de Chilevisión”. A lo que la conductora le respondió que “bienvenida, a mí me acaban de echar del 13”

Ene sa línea, la "Fiera" recordó que “con la Carola de Moras también me echaron cagando (ríe)”.

A lo que le preguntaron si en esa ocasión ella quería salir del programa mañanero a lo que ella respondió en negativa, pero agregó que “yo no quería estar en el matinal, yo quería solo en La Noche es Nuestra y pedí que me sacaran durante seis meses y no me hicieron caso”.

A lo García Huidobro preguntó “¿Y por qué solo en La Noche es Nuestra, te dejaba agotada Jean Philippe en esa época ya?”.

Y Díaz señaló que “no, porque en el matinal yo ya no lo pasaba bien con la Carola, nos llevábamos muy mal. Para mí no existía y yo menos para ella, entonces no nos saludábamos. El Rafa incómodo. El Rafa tiritaba”.

"Pero ahí te echaron del matinal y tu dijiste ‘la hice de oro’, pero te dijeron ‘ya, pero vamos a descontarte’", aseveró Ignacio Gutiérrez.

Díaz aseveró que "sí, porque ese mismo día dije eso de que la Carola era la mala copia de la Tonka, que igual me desubiqué”