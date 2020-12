Tonka Tomicic por estado de salud de su madre: "Tiene una demencia que ha avanzado bastante"

14:30 “Yo no podría haber hablado de esto hace dos años. No hubiese podido", aseguró.

Tonka Tomicic, reveló en Bienvenidos el estado de salud de su madre, María Petric, asegurando que "tiene Alzheimer, tiene una demencia que ha avanzado bastante”.

“No me da pena porque yo hice el duelo hace como dos años atrás, cuando empezó todo esto, que es más duro. Fue difícil porque es un duelo, porque es como… Vas perdiendo a tu mamá", aseguró.

Sobre el día a día, contó que "ya no nos reconoce siempre. Cuando nos reconoce nos ponemos muy contentas. Cuando llego me tengo que sacar la mascarilla porque no sabe quién soy. El otro día fui y me saqué la mascarilla y digo ‘¿quién soy?’, y me dijo ‘¡Tonki!’. Ay, dicha. Fue súper bonito. Y la celebramos y tomamos tecito y estábamos las tres. Fue bonito".

Los recuerdos con ella también fueron parte de la conversación, contando que su última "Navidad real (...) debe haber sido hace como dos años porque ella está pero no está… Pero está… No sé si puedo lograr expresar y hacer entender lo que significa eso".

“Yo no podría haber hablado de esto hace dos años. No hubiese podido. No había madurado en mí y hoy sí porque siento también mucha alegría a través de este trabajo darle lo mejor a mi mamá. Es carísimo. Es realmente algo muy difícil de sobrellevar como familia".