Bronko Yotte, de profesor de lenguaje a artista: "Me dediqué a la música porque no quise quedarme con el bichito del '¿qué hubiera pasado si...?'"

Si bien Felipe Berríos, mejor conocido como Bronko Yotte, no puede asegurar que "Fuero Interno" es uno de sus mejores trabajos, el cantautor y MC afirma que, al menos, es su favorito.

El álbum, lanzado en octubre de 2020, se distingue de sus otros proyectos gracias a la mezcla de ritmos y estilos. "Todas las experiencias de grabación fueron diferentes", explica Bronko Yotte, que participó con sus fieles colaboradores Masquemusica (Macarena Campos) y DJ Pérez (Daniel Pérez), además de Chini.png, Catana, Gianluca, su hermano Martín Berríos y otros.

En la mayoría de los casos fue invitar al estudio. Me acuerdo de la sesión que tuvimos con la Chini. Esa fue una sesión totalmente distinta. Recuerdo que la fui a buscar y llevó al estudio su amplificador y guitarra. Entonces nos dedicamos derechamente, y con mucho detenimiento, a que su sección quedara como nosotros queríamos. Entonces hubo experiencias bastante distintas como esta, que fueron más allá de que simplemente hubiera un beat y alguien que cantara. Ya habían otros procesos de composición, otras máquinas utilizándose en el estudio y eso fue bien entretenido para mí y para Daniel Pérez. Tener estas nuevas experiencias fueron súper entretenidas y ya nos daba desde ese momento la sensación de que estábamos haciendo algo diferente. Todas las experiencias de grabación fueron diferentes, con la Glo (Herrera), por ejemplo, recuerdo que grabamos en la casa de mi hermano, que tiene un estudio en su casa. Fue una experiencia mucho más casera, más conversada, tranquila, y eso se tradujo en lo que resultó.

Van variando realmente. Me preocupé de que todas las canciones me gustaran mucho, de que ninguna se sintiera como relleno en ninguna medida y quedé sin favorita. Pero creo que eso es algo bueno. Ahora no sé po', una semana puedo tener una, y a la semana otra y así va variando. El otro día estaba pensando que quedé muy contento con "Endorfina" en general y desde que la escuché por primera vez, o desde que la fui armando realmente, fui descubriendo la canción más allá de la experiencia de grabación. Fue como que la canción se creó y se recreó al editarla. Siento que el puro final fue como los momentos más logrados en mi carrera como productor, que también es otra faceta de aquellas de las que soy responsable en mi música. Mucha gente no sabe que yo además soy el gran beatmaker y productor de las canciones. Si bien cuento con las colaboraciones y contribuciones de otros músicos, esa parte para mí es súper central y le destino mucho tiempo.

Primero parto por los beats, normalmente. Compilo una suficiente cantidad de beats antes de comenzar a escribir. Cuando ya tengo suficientes beats, entro al estudio a escribir sobre ellos. Así es normalmente, o sea: hago los beats, grabo, edito las canciones, luego las mezclamos y masterizamos. Ese sería el orden convencional, pero diría que en esta oportunidad el orden se alteró bastante, como que fue mucho más desordenado, tuvimos que descubrir otra forma de trabajar. Por ejemplo, habían muchas canciones que estaba editando a la vez que se estaban mezclando. Me mandaban una mezcla y yo le agregaba otro arreglo. Fue mucho más de ida y vuelta. Más exhaustivo quizá. Pero valió la pena para conseguir un resultado diferente. No sé si sea esa la percepción de todo el mundo, pero por lo menos para mí así es y es lo que quería. No sé si sea mi mejor disco, pero cuando lo terminé lo supe. Hasta el día de hoy es mi favorito.

Puede ser. Es bien personal. Como a medida que uno va creciendo o se va haciendo viejo, uno va perdiendo temor en transparentarse a través de las letras. Pero, aunque uno no quiera, igual uno va a salir a través de la creación artística. Igual va a brotar, hay que entregarse un poco. Total, es poca la gente que le presta tanta atención a las letras. Bueno, cada vez son más. Siento que es un tema que concita cada vez más atención. En la música considerada urbana también pasa, como que de pronto es un aspecto importante de nuevo. No solamente debe ser una canción pegadiza que tenga una idea entretenida, sino que de repente tenga versos o ideas que sugieran, que evoquen.

En 2015 empecé a tener esa idea. Más o menos por la época en la que salió "Gala", esos meses fueron los últimos como profesor regular. Hasta ese año había trabajado tres seguidos como profe de lenguaje y no me había atrevido los años anteriores a dejar el colegio porque realmente me gusta hacer clases. Pero para cuando salió "Gala" pensé que en ese momento tenía un repertorio lo suficientemente amplio como para defender trabajando exclusivamente como músico y no quería quedarme para siempre con el bichito de "qué hubiera sido de mí si me hubiera quedado en la música".