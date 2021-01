El éxito no para en 2021: los próximos proyectos de Pedro Pascal

08:03 El actor chileno estará en una película que se estrenará en marzo. También trabajará en la nueva temporada de "The Mandalorian".

Si bien el año 2020 fue horrible para muchos, el actor Pedro Pascal no puede decir lo mismo. Y es que Pascal brilla en lo más alto de Hollywood actualmente.

Durante la primera mañana del 2021, Pascal fue nombrado "la estrella más popular del mundo", según el portal de información de la industria cinematográfica IMDb. Esta lista mide cuáles son las personalidades más buscadas por los usuarios, es decir, es una especie de medida donde posicionan los nombres que dominan en la conversación dentro de la industria del cine. Hasta ayer, Pascal estaba en el tercer lugar del ranking.

De todas formas, hace unas semanas también fue nombrado uno de los "entretenedores" del 2020, así como uno de los "hombres más sexys del mundo".

El gran éxito del actor subió estrepitosamente por su trabajo en "The Mandalorian", la serie de Star Wars, que se ha convertido en una de las principales atracciones de Disney+.

Gracias a la producción, el rostro de Pascal comenzó a verse cada vez más en redes sociales así como sus fans aumentaron de sobremanera.

Pero también fue destacado por su papel en la película "Wonder Woman 1984", cinta que si bien no ha sido bien recibida por la crítica, su rol como el antagonista ha sido aplaudido por la industria.

Durante las fiestas, precisamente en Navidad, el actor apareció en el elenco de la película familiar de Netflix "We Can Be Heroes", cinta que ya cuenta con una secuela debido al éxito que ha tenido, según lo informado en Twitter por su director Robert Rodríguez, quien también trabajó con Pascal en la segunda parte de la serie del mandaloriano.

Próximos proyectos

Si bien han confirmado la segunda parte de la cinta infantil de Netflix, el elenco todavía no ha sido confirmado, por lo que la participación de Pascal se encontraría en duda hasta el momento.

Sin embargo, la historia de Din Djarin continuará la próxima Navidad, cuando se estrene la tercera temporada de "The Mandalorian", que continuará en emisión hasta 2022.

Por otro lado, se espera su aparición en la cinta "The Unbearable Weight of Massive Talent" que grabó con Paco León ("La casa de las flores") y Nicolas Cage, quien hace de sí mismo.

La película de comedia y acción se enfoca en Nicolas Cage, quien en medio de sus problemas de dinero, acepta hacer una aparición pagada en la fiesta de cumpleaños de un fanático multimillonario. Según Deadline, su fan número uno resulta ser un capo de la droga mexicano interpretado por Pascal y lo que comienza como una noche inofensiva, se convierte rápidamente en algo más cuando Cage, bajo la guía de una agente del Gobierno, intenta acabar con la organización criminal de una vez por todas utilizando a sus personajes más queridos y exagerados.

La película espera su lanzamiento para el 19 de marzo en Estados Unidos.

Otro de los proyectos vigentes de Pascal es el thriller "Tropico". La película, dirigida por Giada Colagrande, sigue a un agente contratado para espiar a un adinerado empresario estadounidense que vive en una ciudad costera del norte de Brasil. Sin embargo, el espía se enamora de la esposa de su objetivo y de su gemela.

Hasta el momento no hay una fecha de lanzamiento para la cinta, debido a que no ha iniciado su producción. Se esperaba que las grabaciones iniciaran en el primer trimestre de 2020 en el norte de Brasil, pero todo quedó en pausa por la actual pandemia del covid-19 y no se ha revelado una nueva fecha para entrar al set.