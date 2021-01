Yamila Reyna y su relación con el "Mono" Sánchez: "Fue un flechazo"

En conversación con LUN; la actriz y comediante, Yamila Reyna, se refirió a su relación con el arquero y capitán de Unión Española, Diego "Mono" Sánchez.

"No sabía quien era ni nada, comenzamos a hablar -por Instagram- y me encantó porque me invitó a almorzar. Fue un caballero", dijo Reyna, quien aseguró que el inicio de su romance fue "un flechazo".

La comediante trasandina dijo además que tenía una serie de prejuicios debido a la edad de Sánchez (es nueve años menor que ella) y a su ocupación. "Entré con los tapones de punta a la relación, porque él es más chico, viene de un deporte que lamentablemente tiene mala fama con respecto a las mujeres".

"Ha ido desmoronando todos mis miedos y esa desconfianza con actitudes y se lo agradezco", dijo la actriz.