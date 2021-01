Karol Sevilla: "Le agradezco a todos los que me hicieron llorar porque soy más fuerte"

Con la idea de dejar atrás a la niña de los patines, Karol Sevilla, quien fuera la protagonista de la exitosa serie juvenil de Disney "Soy Luna", lanzó hoy la canción "Tus Besos", tema que considera la primera parte de esta nueva etapa en sus 15 años de carrera en la actuación, baile y el canto.

"La verdad es que no me imagino en otra carrera", comenta la mexicana que asegura, planea terminar la universidad. "Es una promesa que le hice a mi papá y a mi mamá cuando me dieron el permiso de dedicarme a esta carrera: voy a terminar mis estudios para poder dedicarme a esto", comenta.

¿Cómo fue crecer frente a las cámaras?

Mira, desde chiquita fui muy extrovertida. Llegué tarde a la fila de la vergüenza. Me he dedicado a esto desde los 6 años y ha sido todo un aprendizaje. Ha sido casi un crecimiento, casi un modo de llorar mucho también.

¿Llorar mucho?

Sí, cuando uno está chiquito no está consciente de que hay mucha gente muy mala, que no le importa que seas chiquito y que tu corazón se rompa en mil pedazos. No reprocho nada porque la verdad, le agradezco mucho a toda esa gente que me hizo llorar por hacerme fuerte. Creo que por eso mismo soy tan madura, aprendí que uno debe estar dedicado a su trabajo, y desde los 6 años lo vi así.

Eso es toda una vida de trabajo.

Sí, de hecho siempre termino platicando de trabajo. Nunca platico de mi vida personal porque la verdad soy muy rara. No soy buena abriéndome emocionalmente, no soy nada buena haciendo amigos. Me evito llorar. Siempre ha sido así y mi única amiga es mi mamá y mi hermano. Pero ahora que encontré este refugio en la música, encontré tal cual el diario perfecto para escribir canciones.

Cuéntame un poco de "Tus Besos", que es una canción súper romántica...

Exactamente, ese era el plan: que cuando escuches la canción digas "no sé a quién se la voy a dedicar, pero la voy a dedicar" (risas). Esta canción habla de esta chica que se enamora, está plenamente enamorada y le dice "ay, pasemos la vida juntos" que es como lo que pasamos todos cuando nos enamoramos por primera vez y creemos que esta persona es con la que nos vamos a casar y con la que nos imaginamos un futuro. Creo que muchas personas hemos pasado por eso o al menos yo he pasado por eso. Y eso es lo importante, que se pueda dedicar, que se pueda bailar. Es una canción romántica bailable que siento que puede estar en cualquier antro y fiesta.

¿Cómo se viene tu música?

Mi objetivo, y es lo que más quiero, es hablarle a la gente que me sigue. Quiero expresar mis sentimientos, quiero poder cantar y componer cómo me siento en ese momento: la primera vez que me rompieron el corazón, también el mood en el que no quiero tener novio y gozar la vida. Eso es lo que queremos mostrar a la gente.