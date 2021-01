Actores de "Machos" explican su importancia y su regreso a la TV: "Es antimachista y antiautoritaria"

09:07 La exitosa serie del 2003 de Canal 13 volverá hoy a las pantallas. Según Héctor Noguera, la teleserie muestra cómo el concepto de vivir "como un macho" no funciona. Cristián Campos asegura que su regreso "va a ser un documento sociológico".

Al momento de hacer una lista de las teleseries más recordadas por el público, el nombre "Machos" siempre surgirá en la mente de los chilenos. Y es que la teleserie marcó un hito en su estreno de 2003 al tener por primera vez en la televisión a un grupo de hombres como protagonistas.

La teleserie, que volverá a emitirse hoy a las 14:30 horas en Canal 13, fue también un hito importante en la televisión abierta, ya que, a palabras del consultor de medios y experto en televisión, Luis Breull, "Machos" fue una de los primeros programas de televisión en mostrar a un personaje gay fuera de la caricaturización. "Fue la primera teleserie donde un homosexual se muestra en la trama desde el drama de ser homosexual, no desde la posición de que lo es y que vive no más. Acá había una tensión debido a que era gay", explica.

Felipe Braun, el actor que interpretó a Ariel, asegura que el hijo homosexual de la familia Mercader pasó a ser un icono en la historia de las teleseries chilenas. "Era todo lo que representaba, y tenía una historia muy justa que contar: él buscaba la aceptación de un padre, algo transversal para cualquier persona y es difícil no empatizar con eso", cuenta.

Sobre el proceso de ser Ariel Mercader, Braun explica que "para mí fue fácil interpretarlo. Estaba muy bien escrito y yo solo sumé mi interpretación". Sin embargo, el actor asegura que solicitó una cosa para cambiar en su personaje. "En eso me adjudico algo que pedí y que así lo lleve a cabo siempre: que no tenía que ser amanerado… y creo que resultó bien y hasta hoy todos lo recuerdan".

El legado mercader

Héctor Noguera, quien estuvo a cargo de ser la cabeza de los Mercader, asegura que, ante la retransmisión de tantas teleseries emblemáticas de la televisión chilena, esperaba con ansias que el turno de "Machos" estuviese cerca.

Sobre su papel como el patriarca Ángel Mercader, Noguera afirma que es uno de sus personajes más emblemáticos. "Él simbolizaba el autoritarismo familiar y un fuerte poder sobre sus hijos… y en todo eso fracasaba. En cada uno de sus hijos no se cumplía lo que él quería, los sietes hijos era un fracaso de su proyecto de 'macho', porque ahí estaban el gay, el impotente, el sin trabajo y así, cada uno cargaba con algo que Ángel no toleraba. Fue un gran personaje, muy bien escrito y que dejaba una lección muy buena: que ese modelo de vida era un fracaso y no conducía a nada bueno", comenta.

Sobre el reestreno, Noguera afirma que la teleserie tendrá una repercusión incluso más que cuando se lanzó en 2003. "(La serie) Toca temas que en ese entonces para muchos ni siquiera eran tema y hoy sí, como el machismo y el autoritarismo. Ahora se ha profundizado más en esos conceptos, y lo que muestra 'Machos' es ser una teleserie antimachista y antiautoritaria. El emblema del machismo y del autoritarismo era mi personaje y el ejemplo es que todo le salía mal y que era un mal patrón de vida", explica.

Cristián Campos, quien interpretaba a Alonso, el hermano mayor, concuerda con Noguera. "Hay que dejar en claro que 'Machos' no es una teleserie machista, pero sí con personajes machistas a los que no les iba bien y desde ahí es una metáfora del daño que provoca el machismo. La serie fue una forma de denuncia del machismo y va a ser bueno que las nuevas generaciones vean eso y cómo este producto ayudó a empezar a eliminarlo de la sociedad. Por suerte ya los Ángel Mercader van en retirada y casi ya no hay", explica.

Además, el actor cree que el regreso de la teleserie "va a a ser un documento sociológico importante de lo que éramos los hombres chilenos en ese entonces", asegurando que es bueno que los jóvenes puedan ser testigos de cómo ha cambiado la sociedad desde entonces.

Quien fue Amaro Mercader, Diego Muñoz, también cree que la teleserie deja un legado con su crítica al machismo. "Ese fue uno de sus tantos aportes, y en buena hora lo hizo porque como sociedad siempre se había tratado al poder masculino como lo mejor, pero eso no es así. "Machos" puso en la palestra eso y sin duda que llamó la atención de la gente y de la sociedad por su temática".

Braun concuerda con sus colegas, afirmando que "Toca temas que hasta ese momento las teleseries no habían tratado. Hay que pensar que por algo tuvo hasta repercusión internacional. Fue de un impacto bien grande".

"Machos", teleserie original de Pablo Illanes, Coca Gómez y Sebastián Arrau, se centra en el clan Mercader, liderado por Ángel, un estricto padre que ha criado a sus siete hijos hombres bajo los ideales que un "macho" debe seguir y ser en la socidad, sin importarle si su descendencia ha sido feliz así o cuántos secretos han ocultado por su método de crianza.

La serie emitida hace 18 años atrás fue la primera emitida tras la crisis del área dramática de Canal 13 a inicio de la década de los 2000 luego de los fracasos con las teleseries "Corazón Pirata", "Piel Canela" y "Buen Partido". Sin embargo, se convirtió en una de las más exitosas, siendo transmitida en diferentes países de hispanoamérica y Europa, además de contar con una adaptación de TV Azteca para México.