El doble de Marco Antonio Solís y otros artistas impulsaron a Luis Mateucci a entrar en la música

El pasado viernes, el exchico reality Luis Mateucci inició oficialmente su carrera musical. Lo hizo lanzando su primer single, titulado "Mi ex". Si bien es su primer promocional, Mateucci dice que ya está pensando en la quinta canción y que espera que "Mi ex" sea el hit del verano.

Pero aunque el ex de Oriana Marzoli afirma que siempre tuvo ganas de intentar con la música, un evento en la localidad de Hornitos le do el impulso final.

"El año pasado, en enero o febrero, tuve un evento en Hornitos de tres días y yo fui el animador del evento. El primer día llega un cantante y como vio que la gente me aplaudía mucho, me dice: 'Tú deberías probar cantando. En Chile se puso muy de moda el tema de los dobles, podrías intentarlo'. A eso yo le digo que no me interesa ser doble", recuerda.

Sin embargo, con el pasar de los días en aquel show, los artistas repitieron sus sugerencias. "Recuerdo que se baja el doble de Marco Antonio Solís y me dice que tengo que cantar. Ya no era el primero en decirme eso. Lo escuché y le dije que yo no canto. Y entonces me dice: 'Bueno, yo tampoco cantaba y hoy mírame'. Creo que fue uno de los ganadores de La Voz", agrega. "Volví de Hornitos ya con algo en la cabeza y más enfocado en decir: 'Bueno, me animo'. Así nació la locura", recuerda.

Sí, y ese bichito fue lo que me impulsó a la locura. Es una locura porque uno no sabe qué va a hacer, qué va a pasar. Uno muchas veces le tiene miedo a la crítica, a lo que sea. Yo ya estoy acostumbrado porque desde el mundo del que vengo, la televisión, uno siempre está expuesto. Y nada, hay que dar el primer paso y seguir.

La verdad es que con Yuli somos amigos. La vi un momento en Miami antes de viajar a Chile y el manager propuso la idea. La verdad es que encontré raro que no se me haya ocurrido meter una ex verdadera al videoclip. Y cuando se lo propuse, desde el minuto uno se sumó y dio el 100. Al final eso me daba como un orgullo de decir "fue la mejor opción".

Sí, sí. Por ahora no hay otra cosa en mi cabeza que no sea música. Firmé un contrato por 3 años y eso me da una proyección, me enfoca a meterme en la música y que sea un proyecto serio. Quiero darle todo. Si hay televisión, claramente se va a poner dentro de la mesa y se va a ver qué tipo de televisión es. No es que uno esté cerrado, pero todo va a depender de en qué momento me agarre, ya que en este momento sólo estoy enfocado en mi música.