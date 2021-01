Netflix promete lanzar una película por semana este año

Tras un 2020 marcado por el confinamiento, las plataformas de streaming gozaron de un aumento de usuarios que buscaban un escape al encierro sanitario.

Una de las beneficiadas fue Netflix, que no satisfecha con la preferencia de los usuarios, publicó un ambicioso calendario cinematográfico para este 2021, en el que pretende estrenar películas cada semana.

La plataforma publicó ayer un video que muestra gran parte de las cintas que esperan llegar a la pantalla durante el año, y aunque el video no dura más de 3 minutos, exhibe grandes rostros de Hollywood participando en las cintas, como Ryan Reynolds, Gal Gadot, Dwayne Johnson, Melissa McCarthy, Octavia Spencer, entre otros.

En el promocional se destacan títulos como "Don't Look Up", protagonizada por los ganadores del Oscar Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

L a cinta cuenta también con un elenco estelar que incluye a Ariana Grande, Timothée Chalamet, Matthew Perry, Meryl Streep y más.

La plataforma también confirmó las últimas entrega de las sagas románticas "The Kissing Booth" y "A Todos los Chicos".

De igual forma, el video destaca cintas como "Army of The Dead", la próxima película de Zack Snyder, "Red Notice", "Tick, tick... BOOM!", "Escape from the Spiderhead" y "Thunder Force".

Una de las próximas entregas que presenta la apuesta de Netflix es "Malcolm & Marie", que será estrenada a inicios de febrero y es dirigida por el director y guionista de Euphoria, Sam Levinson, y protagonizada por Zendaya y John David Washington.

La mayoría de las películas anunciadas por la plataforma no cuentan con fecha de estreno, pero el calendario afirma que los usuarios tendrán para elegir nuevas cintas cada semana en géneros en el que prima el drama y las cintas familiares.