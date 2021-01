Carolina Arredondo: "Si podemos viajar en avión, ¿por qué no se puede abrir los teatros?"

El Festival Santiago a Mil inició este 2021 con un formato híbrido al contar por primera vez con presentaciones multiformato debido a la actual pandemia de covid-19.

Una de las obras incluidas es "Nadie nunca va a llorar por mujeres como nosotras", original obra radial escrita por Carla Zúñiga y dirigida por Jesús Urqueta.

"Es una obra que se pensó para esta realidad de encierro y de cuarentena, entonces la primera versión fue versión radioteatro", cuenta Carolina Arredondo, una de las protagonistas de la obra. "Luego grabamos la obra tras muchos ensayos. Si todo marcha bien podríamos tener funciones presenciales", agrega.

La obra tiene un título muy crudo...

Sí. Nunca había pensado tanto en el título de la obra, porque en el fondo siempre lo habíamos abordado en el origen de dónde viene. Que el punto de partida fue el proyecto "La Casa de Bernarda Alba" de García Lorca. Pero ahora que lo pienso, "Nadie nunca va a llorar por mujeres como nosotras" es efectivamente un título profundamente desolador y es un poco lo que aborda el texto.

¿De qué trata la obra?

El texto aborda a dos mujeres, una madre con una hija, que son vecinas de Bernarda Alba y han elaborado su vida en torno a las vecinas. Se enfocan en la vida terrible que ya Bernarda Alba tiene. Es una tragedia que muestra la desolación de vivir con este rol de las dos mujeres, que están como en un último eslabón, prácticamente donde la sociedad las ha puesto.

¿Cómo fue el proceso del ensayo con los cambios del radioteatro al teatro?

Fue muy lindo, muy agradable. Porque éramos solo dos actrices: la Roxana Naranjo, que es tremenda compañera. Habíamos estado en varios proyectos juntas pero nunca se había llegado a materializar o realizar. Y el Jesús Urqueta también fue muy agradable como director. Éramos un equipo muy pequeño. En general una esta acostumbrada a trabajar cuando los proyectos van siendo más grandes, con más áreas, o un elenco mas grande, pero fue un desafío que tomamos. Pero todo fue una muy buena coincidencia que esta obra nos juntara.

¿Cómo ves la escena teatral actual?

Creo que fue y sigue siendo terrible. La contingencia no se ha detenido. El sector artístico y cultural está en una emergencia. Hay salas de teatro que van a cerrar, hay espacios que no van a poder seguir sosteniéndose y por consecuencia los trabajadores y trabajadoras de arte, cultura y patrimonio están siendo precarizados a través de las medidas sanitarias del Gobierno. Parece cliché, pero si un avión va lleno, ¿por qué no puede haber gente que durante 45 minutos o una hora estén en un teatro con todos los resguardos sanitarios? Más allá de que nuestras labores sean distintas, hoy vemos incomprensible la negativa de diálogo de nuestro sector.