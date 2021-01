"Nos metimos a Tinder para ver qué onda": Iván Cabrera y su polola buscan ampliar su circulo

10:45 "A todos les explico altiro que tengo polola, que ella también tiene Tinder, que no es para hacerme el lindo, y que no andamos buscando una tercera persona", contó el bailarín.

Hace unos días se hizo viral en las redes el perfil de Tinder del ex chico Yingo, Iván Cabrera, pues el confirmó el hecho y contó que su polola también se unió a aplicación.

En una entrevista con LUN reveló la razón por la que decidieron tener Tinder y cómo ha sido la búsqueda de nuevos amigos.

El bailarín contó que "a pesar de que he pasado todos mis veranos aquí, mis amigos ya no viven acá. En el condominio tenemos dos amigos, Juan Pablo y Eva, y ellos nos recomendaron Tinder, ya que habían encontrado un montón de experiencias y que no era solo para pillar algo casual".

"Nos metimos a Tinder para ver qué onda y si algo no nos parece nos salimos y chao. Yo no entendía nada e iba moviendo perfiles de chiquillas al lado derecho, sin entender que eso era era hacer match. Hice cinco", detalló.

En esa línea, Cabrera también explicó que es lo que buscan a través de esta aplicación que en su mayoría es para tener citas, pero dejo claro que no buscan nada amoroso.

"Digo que me gustaría ampliar mi círculo, encontrar gente simpática para salir a comer y tomar algo. A todos les explico altiro que tengo polola, que ella también tiene Tinder, que no es para hacerme el lindo, y que no andamos buscando una tercera persona. Con algunos de las que hablamos ya nos seguimos en redes sociales y estamos planeando salir cuando se pueda", cerró.