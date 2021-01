Armie Hammer deja cinta por acusaciones de canibalismo

El actor Armie Hammer, conocido por su papel en "Call Me By Your Name", fue el centro de la polémica luego de que el miércoles se le acusara de acoso sexual y canibalismo.

Las acusaciones iniciaron cuando se publicaron una serie de pantallazos con mensajes enviados desde la cuenta de Instagram del actor entre 2016 y 2020 hacia una joven que mantuvo contacto con Hammer.

Parte de los comentarios de la estrella mencionan que es "100% caníbal" y que "estoy pensando en sostener tu corazón con mi mano y controlarlo mientras esté latiendo".

Tras la polémica muchas mujeres salieron acusando que el actor habría pedido a distintas chicas beber su sangre y que le "alimenten con ella". Los testimonios subieron a decenas con el pasar de las horas.

Después, el actor emitió un breve comunicado en el que negó las acusaciones, donde Hammer afirmó que "no responderé a mentiras".

De todas formas, anunció que dejará su proyecto "Shotgun Weeding", en el que actuaría junto a Jennifer López.

De acuerdo a la revista Variety, Hammer comunicó que debido a los "espurios ataques online en mi contra, no puedo dejar a mis hijos durante 4 meses para rodar una película".

Según aquel medio, un productor del proyecto aseguró que "Armie ha solicitado alejarse de la película y lo apoyamos en su decisión".