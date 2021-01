Eugenia Lemos y su decisión de no casarse: "Odio las cosas tan románticas"

11:00 "Todo el tema de los papeles me pone claustrofóbica", aseguró la modelo tras ser consultada sobre su relación de 16 años.

"No me interesa tener papeles o una libreta de matrimonio", aseguró Eugenia Lemos, tras ser consultada sobre sus razones para no casarse.

La modelo argentina mantiene hace 16 años una relación sentimental con Matías Kosznik, y comentó a LUN que comprometerse de esta forma no es una prioridad en su vida.

"Tal vez nos casaríamos legalmente si es que eso fuese beneficioso para nuestros hijos, pero a mi como mujer no me da seguridad casarme de esa forma, al revés todo el tema de los papeles me pone claustrofóbica", aseguró.

Incluso, contó que han dejado de lado otras tradiciones románticas.

"Ya ni nos acordamos de nuestro aniversario, es que somos cero cursis, cero empalagosos. Odio las cosas tan románticas", zanjó.