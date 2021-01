Claudia Conserva tras recordar duro comentario que hizo Chino Ríos sobre su físico: "Me dolió hasta el alma"

La animadora de Milf de TV+, Claudia Conserva, contó una experiencia que vivió junto al ex tenista Chino Ríos.

Durante el programa estaban refiriendose al peso de las personas a lo que Conserva señaló que "¿Saben quién me ‘gordeó’ una vez? Que me dolió igual… cuando era chica sí, tenía como 17 años y era gorda, un poquito… el ‘Pollo’ (Valdivia) me llevaba al Lomitón y yo pensaba que la hacía y me comía unos lomitos con papas fritas así de grandes (indicando con las manos) y me lo comía todo”.

"Y cáchate que el ‘Chino’ Ríos, en esa época como de TV Grama, le preguntaron por ene mujeres chilenas, ‘cabras’ de la época, a ver cómo las encontrab. Yo dije ‘oh, sale mi foto… a ver’ y el ‘Chino’ Ríos dice ‘sí, es linda pero un poco gorda’. Me dolió hasta el alma", contó.