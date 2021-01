Hugo Valencia habló de su relación laboral con Ignacio Gutiérrez: "Hablaba con los jefes para que me echaran"

Hugo Valencia repasó algunos episodios de lo que fue su participación en el matinal "Buenos Días a Todos". En conversación con el periodista de farándula Sergio Rojas, fue consultado sobre su relación laboral con Ignacio Gutiérrez, asegurando que "no le caía bien, nada más".

"Al principio me llevaba bien con Nacho Gutiérrez. Incluso antes de que tomara la decisión de irme del Bienvenidos a TVN Nacho me escribía por WhastApp para convencerme, porque yo no sabía bien", aseguró.

Sin embargo, aclaró que las cosas cambiaron. "Después me conoció y no le caí bien. Nada. Siento que después como que quiso sacarme, hablaba con los jefes para que me echaran y todo, pero como yo hacía bien la pega aguanté ahí un buen rato”.