Ignacio Gutiérrez negó acusación de Hugo Valencia: "Hay cosas a las que uno tiene que ponerle límites"

El ex panelista del matinal "Buenos días a Todos", aseguró que el entonces conductor del espacio "hablaba con los jefes para que me echaran".

"Siento que después como que quiso sacarme, hablaba con los jefes para que me echaran y todo, pero como yo hacía bien la pega aguanté ahí un buen rato", aseguró días atrás Hugo Valencia, haciendo alusión a su ex compañero del matinal Buenos Días a Todo, Ignacio Gutiérrez, a quien acusó de querer sacarlo del espacio.

La polémica entre los ex participantes del programa escaló a tal punto que el mismo Gutiérrez salió al paso de sus dichos.

"A mí me gusta la libertad de expresión, pero no cuando caes en temas que son absolutamente falsos (…) Por lo demás, los animadores no tenemos esa capacidad”, dijo a BioBio.

Asimismo, aseguró que "en el tema del espectáculo no todo es cancha. Hay que ser cuidadoso porque las personas que emiten esas declaraciones son las más perjudicadas", dijo, aclarando que "por situaciones de la pandemia hubo gente que salió del matinal y que lo lamento mucho. Hugo no era una persona cercana a mí, pero igual lo lamenté mucho porque no me gusta que la gente se quede sin pega en situaciones así”.

Además de negar las acusaciones de Valencia, insistió que son "situaciones injustas que uno tiene que pararlas. Que digan que a un programa mío le va bien o mal, o que lo hago bien o mal, son situaciones que son opinables, pero hay cosas a las que uno tiene que ponerle límites”, zanjó.