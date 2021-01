Luis Jara contó que se hizo pasar por el hermano de Gianluca Vacchi para entrar a una fiesta

En una conversación con el programa juvenil "Vamo' a Calmarno'" el cantante chileno contó que se hizo pasar por el hermano del multimillonario italiano Gianluca Vacchi en uno de sus viajes.

El intérprete relató que "me arreglé, me puse una camisa, accesorios, me afeité la barba y me broncee. En ese momento me sentía mino".

"Entonces fuimos a la discoteque LIV. Había un guardia grandote parado afuera y uno de los chilenos le dice 'él es el hermano de Gianluca'. El guardia me queda mirando y me pregunta '¿estás seguro?'… 'Sí, estoy seguro'", añadió.

Y agregó que "me hicieron entrar como si fuera el hermano de Gianluca".

Ante esto, el italiano decidió conocerlo a lo que Jara contó que "entro al camarín de Gianluca y me dice 'cariño mío' en italiano y me abraza. Me mira de arriba para abajo y todos los que estaban con él se comenzaron a reír y a sacar fotos".

"Estábamos en la mesa y de repente llegan seis mujeres con una de las botellas de champaña más caras del mundo como regalo de cortesía de Gianluca Vacchi a su nuevo hermano chileno", cerró.