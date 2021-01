Flor de Rap cuenta cómo terminó cantando con su ídola Denise Rosenthal en "Báilalo Mujer"

La semana pasada la cantautora chilena Denise Rosenthal lanzó junto a Flor de Rap la canción "Báilalo Mujer", su primera colaboración juntas. La canción de reggaetón tiene un mensaje de empoderamiento femenino e invita a las mujeres a liberarse y disfrutar entre ellas.

Angela Lucero, mejor conocida como Flor de Rap, se emociona al hablar de su colaboración. "La canción es muy importante para mí, es algo súper especial porque yo admiro desde siempre a Denise como ser humano y como artista desde hace años", cuenta a hoyxhoy.

Pero, la anfogastina afirma que el cómo se inició todo se debe a Camila, una de las bailarinas de Rosenthal. "La Cami, una de las bailarinas de la Denise, es fan de mi música. Entonces en un show tuvieron que estamparse en sus poleras a una mujer que las representara y la Cami se puso una foto mía. Ahí la Cami le habló de mí a la Denise. Cuento corto, la Denise me invitó a cantar en uno de sus shows. Fue lo máximo. Era un sueño del que era difícil despertar. Y lo mejor es que era la realidad. Así empezamos a tener contacto", recuerda.

Que genial conocer a una de tus ídolas así.

Sí, de verdad parece increíble. En verdad nosotras venimos de realidades súper distintas.

Pero ustedes conectan mucho con su mensaje a la sororidad.

Claro, esa es la idea y se ve en la canción. "Báilalo Mujer" es un reggaetón que habla de cosas diferentes a lo que se escucha en otras canciones: hablamos de la sororidad, de apañarnos, de bailar entre mujeres con tranquilidad de que ningún hombre se pase pa' la punta. Estoy muy contenta con el resultado y todo lo que ha pasado.

Tú iniciaste como en el aspecto más puro del rap y has ido incursionando en lo urbano...

Claro. Me gusta mucho la versatilidad y encuentro que es muy genial que uno pueda hacerlo. No creo que sea bueno encasillarte en un solo ritmo. Como dices, yo empecé como muy rapera y claro, son vicios que los mismos raperos tienen. Eso de decir que eres rapero, y que no puedes ni bailar porque "los raperos no lo hacen", nunca me quise encasillar así. Tengo que pensar más allá y tengo que evolucionar con el mundo. Si yo me quedo haciendo el mismo rap de todos los años anteriores, me voy a quedar ahí y no podría seguir avanzando en proyectos o ir conociendo nuevos mundos. En realidad no existe ese tipo de prejuicios en mí porque más allá de todo lo que hacemos, somos músicos.

¿Crees que falta presencia femenina en el mundo urbano?

Creo que hay mucho talento femenino en nuestro país. Pero veo que hace mucha falta la imagen femenina en lo urbano. Fíjate que casi siempre son hombres, al igual que en el rap. La mayoría de rostros son hombres, las colaboraciones son con hombres, o que en los eventos tengan 10 hombres y una mujer. Eso es lo que queremos que deje de suceder.