Rocío Toscano reveló los nombres de sus gemelos a semanas de convertirse en madre: "La ansiedad me está matando"

Rocío Toscano está a pocas semanas de convertirse en madre. La actriz ha utilizado sus redes sociales durante los últimos meses para compartir el proceso de gestación de sus gemelos.

Fue esta semana cuando finalmente dio a conocer los nombres que llevarán sus dos bebés.

"Faltan tres semanas para conocer a Alma y Luca. Y la ansiedad me esta matando (...) que eterno se hace este último proceso. Pero como me dice me terapeuta, la paciencia es la ciencia de la Paz", escribió.

Con ello, aseguró que está "aprovechando cada segundo de hacer literalmente nada, dormir mucho y del silencio. Sobretodo disfrutando mis últimos días como Rocío antes de ser mamá", cerró.