Denise Rosenthal negó intervención estética tras afirmación de usuaria en una de sus fotos

Denise Rosenthal, comentó con sus seguidores que durante el último tiempo a realizado diversas rutinas de ejercicio para mejorar su desempeño en el escenario.

La artista que estrenó en los últimos días un nuevo éxito, compartió esta vez, una serie de fotografías en su cuenta de Instagram.

Además de los "likes", también recibió una serie de comentarios, incluyendo el de una usuaria que hizo una afirmación sobre el aspecto de su abdomen, aludiendo a una supuesta intervención estética.

"Se hizo la marcación abdominal... En fotos anteriores no se le ve así", escribió la seguidora.

Rosenthal no tardó en responder, negando este hecho. "No amor, apreté la guata pa' la foto no más, además he estado entrenando mucho para mejorar mi resistencia y mejorar mi desempeño arriba del escenario", cerró la cantante.