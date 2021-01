"Es que no me ofenden": La respuesta de Marcela Vacarezza que sacó aplausos entre sus seguidores

La psicóloga Marcela Vacarezza compartio una fotografía junto a su hijo a través de redes sociales lo que causó polémica.

Pues junto a la foto escribió que "con el Vichito esperando en la fila de autos para hacerse el PCR (negativo) para poder volver al Club de fútbol. Buena medida!".

Sin embargo, hubo comentarios que causó revuelo entre sus seguidores al tratarla de "abuela", "Pensé que era su abuelita. Que distinta se ve sin maquillaje".

La ex panelista del "Buenos días a Todos" reaccionó tras estos comentarios y sacó aplausos en la red social. "Es que no me ofenden porque así es la vida. Es obvio que uno está más vieja", expresó.