Leonor Varela grabará película con Cara Delevingne y Eva Longoria

A través de Instagram la actriz y modelo chilena, Leonor Varela, anunció que participará en la película "Women's Stories", cinta que cuenta con un elenco exclusivamente femenino y con figuras como Eva Longoria, Cara Delevingne, Marcia Gay Harden, Margherita Buy y Jacqueline Fernández.

El hecho fue contado también de manera exclusiva por el portal Deadline, quienes afirmaron que la película se moverá entre el drama y la comedia, así como pasará entre los formatos documental y animación.

El proyecto trata de una antología con seis segmentos dirigidos por seis directoras de diferentes partes del mundo y filmados en Italia, India y Estados Unidos.

Entre las cineastas se encuentra la argentina Lucía Puenzo, directora de "La Jauría", Maria Sole Tognazzi y la directora de "Crepúsculo", Catherine Hardwick.

El proyecto además está a cargo de la productora sin fines de lucro We do in Together, dedicada a hacer campañas por la igualdad de género. Es por esto que la fundadora y presidenta de la productora, Chiara Tilesi, aseguró que la película tiene la misión de "mejorar y cambiar la imagen de las mujeres en las películas y los medios, de un objeto a otro. Nos dedicamos a contar historias de mujeres, tanto delante como detrás de la cámara".

"Hemos reunido a directoras de todo el mundo que colaboran y comparten historias personales desde su propio punto de vista", explicó la mujer que trabajará con Varela. "Contamos las historias de estas heroínas y sus aspiraciones: desde trabajadores de la salud hasta madres, artistas y empresarias, por nombrar algunas", agregó.

La productora además cree que estos tipos de historias son de vital importancia, en especial tras el último informe de la ONU sobre el impacto de la pandemia en las mujeres, donde manifiestan un aumento en la desigualdad de género.

El proyecto se anunció originalmente hace cinco años en una forma diferente, titulada como "Together Now" y hasta el momento no hay fechas del inicio del rodaje.