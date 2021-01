Murió la actriz pionera Cicely Tyson

Cicely Tyson, la actriz negra pionera nominada al Oscar por su papel como la esposa del aparcero en “Sounder”, ganadora de un Tony a los 88 años en 2013, que conmovió al público de la TV en “The Autobiography of Miss Jane Pittman” murió el jueves a los 96 años.

La muerte de Tyson fue anunciada por su familia a través de su mánager Larry Thompson, quien no dio otros detalles adicionales.

“Con pesar la familia de la señorita Cicely Tyson anuncia su pacífica transición ocurrida esta tarde. Permitan en este momento tener privacidad a la familia”, señala un comunicado emitido a través de Thompson.

Tras ser modelo, Tyson comenzó su carrera con pequeños papeles pero obtuvo fama a comienzos de la década de 1970 cuando las mujeres negras finalmente comenzaban a tener papeles protagónicos. Tyson se negaba a elegir papeles simplemente por la paga.

“Soy muy selectiva como lo he sido toda mi carrera con respecto a lo que hago. Desafortunadamente no soy el tipo de persona que trabaja por dinero. Debe tener una sustancia real para que lo haga”, dijo a The Associated Press en 2013.

Una ola de homenajes de Broadway y Hollywood surgió tras la noticia de su muerte, incluyendo palabras de Tracie Thomas quien le agradeció por abrir el camino para otros. “Una reina, una verdadera pionera”, escribió en Twitter. Marlee Matlin escribió: “Era una verdadera profesional de clase total”.

Además de su nominación al Oscar ganó dos Emmy por interpretar a una exesclava en de 110 años en el drama televisivo de 1974 “The Autobiography of Miss Jane Pittman”. Una nueva generación de cinéfilos la conocieron en el éxito de 2011 “The Help” (“Historias cruzadas”).

En 2018, le entregaron un Oscar honorario en los Premios de los Gobernadores.

“Vengo de clase baja. Crecí en una zona a la que llamaban las villas miseria en esa época”, dijo Tyson al recibir su premio. “Todavía no me puedo imaginar que he conocido a presidentes, reyes, reinas ¿cómo llegué aquí? Me sorprende”.

“Sounder”, basada en la novela de William H. Hunter, fue la película que confirmó su fama en 1972. Tyson fue elegida para interpretar a la amorosa esposa de un aparcero de la era de la Gran Depresión (Paul Winfield) que es encarcelado por robar un trozo de carne para su familia. Ella se ve obligada a cuidar de sus hijos y las cosechas.

Su interpretación generó elogios en las reseñas y Tyson fue nominada a un premio de la Academia en 1972.

En una entrevista con el canal Turner Classic Movies, recordó que le pidieron hacer la prueba para un papel menor en la película pero ella dijo que quería interpretar a la madre, Rebecca. Le respondieron “eres demasiado joven, demasiado bella, demasiado sexy, demasiado esto, demasiado el otro y yo dije ‘soy una actriz’”.