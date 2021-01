Angélica Sepúlveda reveló el fin de su relación con galán turco: "Mi esencia no es ser mujer florero"

12:32 "Vivir con Gürsel en Turquía no me haría feliz, ambos pusimos todo de nosotros para salvar la relación, es un maravilloso hombre, pero yo tengo mis pies y cabecita en Chile", comentó la ex chica reality.