Natalia Mandiola y el quiebre con Rafael Olarra: "Aguanté cosas que no debiese"

La periodista Natalia Mandiola, abordó el quiebre de su relación con Rafael Olarra. En conversación con Jordi Castell, en El Aperitivo de Revista Velvet, la profesional aseguró que llegó a ser "tóxica".

"Fui responsable de que esa relación en algún minuto se volviera tóxica porque aguanté cosas que no debiese, permití cosas porque quizás creí", comentó.

Por lo mismo, contó, decidió terminar. "Pero llegó un minuto que fue así, muy rápido. (...) Llegó un día en que yo desperté y dije 'esto no va más, esto no me hace bien, no estoy bien y chao. Soy súper chica, quiero continuar mi vida, quiero ser feliz, quiero estar tranquila'. Y fue así", añadió.