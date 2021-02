Daniel Valenzuela contó sus complejos días con Covid-19: "Estuve cinco días sin poder moverme del dolor y la fiebre"

El animador y locutor, Daniel Valenzuela, contó que inició el año 2021 con Covid-19 y cómo pasó sus "terribles" días con el virus.

En el espacio que Martín Cárcamo y Diana Bolocco transmiten a través de Instagram, Valenzuela relató que “tuve covid hace poco. Partí ahora el 2021, el primero de enero, feliz Año Nuevo y todo, covid…”.

"No fueron síntomas. Fui a hacerme un test casual por programas que hay y dije ‘ya, bueno’. Yo pensaba siempre ‘me va a agarrar como un resfrío, me va a agarrar tranquilo’, pero me vino una fiebre terrible el quinto día. No estoy tan joven, tengo 44, pero uno igual piensa que no lo va a pasar tan mal, y lo pasé muy, muy mal", contó.

Los conductores le preguntaron sobre los síntomas y si debió asistir a un centro hospitalario, a lo que el animador respondió que "sólo fiebre y dolor muscular" y que "estuvo solo".

Además detalló que “es terrible y por lo menos cinco días estuve sin poder moverme del dolor y la fiebre. Ahí te replanteas varias cosas”.

A lo que Bolocco señaló “lo heavy de este virus es que no sabes cómo te va a pillar”

“Ese es el tema. Yo juré que me iba a pillar como un poco de fiebre, un poco de frío. Pero fueron cinco días muy heavies”, respondió.

Finalmente, también respondió que otro de los síntomas fue la pérdida del olfato y gusto, además manifestó que no sabe cómo se contagió. “No sé, yo creo que en la calle en algún minuto", cerró.