Pedro Pascal celebra nominación de "The Mandalorian"

Ayer se dieron a conocer a los nominados para la edición número 78 de los Globos de Oro, evento que premia a profesionales del cine y la televisión. Esta edición, marcada por la actual pandemia, se realizará el 28 de febrero, a diferencia de sus antecesoras que se realizaron a finales de enero.

Es por el mismo contexto de covid-19 que las nominaciones tienen a las plataformas de streaming liderando las nominaciones, dejando a Netflix, solo en el contexto de series, con 20 nominaciones, seguida por HBO con 7. Algo parecido surgió en las candidaturas de películas, donde la plataforma recibió 22 candidaturas mientras que Amazon Studios le sigue con 7.

Las favoritas entre todas las series fueron "The Crown" con seis menciones, "Schitt's Creek" con cinco y "Ozark" con cuatro candidaturas.

La serie sobre la vida de la realeza inglesa destaca con nominaciones que van desde Mejor Serie de Drama a tener a dos de sus protagónicas compitiendo por ser la Mejor Actriz en serie dramática, al igual que en Mejor Actriz de Reparto.

Sin embargo, la serie que causó sorpresa entre los nominados fue "The Mandalorian" de Disney+, que gracias a su segunda temporada logró un puesto para poder competir en Mejor Serie de Drama.

La nominación fue celebrada por el actor chileno Pedro Pascal, quien protagoniza la serie basada en el mundo de Star Wars. A través de Twitter, Pascal felicitó a la "familia Mando", emocionado por el espacio en los premios.

Entre las cintas más mencionadas en las categorías se encuentran "Mank" con 6 nominaciones y "The Trial of the Chicago 7" con 5, ambas películas de Netflix. Tras ellas le siguen "Nomadland", "Promising Young Woman" y "The Father", con cuatro menciones cada una.

Además, las nominaciones de la versión 78 del evento cumplieron un hito histórico al tener a tres mujeres compitiendo por la estatuilla a Mejor Dirección con Emerald Fennell ("Promising Young Woman"), Chloé Zhao ("Nomadland") y Regina King ("One Night in Miami...").