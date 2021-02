Exparejas de Marilyn Manson apoyan a mujeres que lo acusan

08:49 Tanto Dita Von Teese como Rose McGowan afirmaron que no sufrieron agresiones por parte del músico, pero "eso no tiene nada que ver con si era así con los demás".

El lunes la actriz Evan Rachel Wood lanzó una bomba en el mundo del espectáculo. A través de Instagram, la también activista denunció a Marilyn Manson, su expareja, de violación y violencia física y mental. Después de la publicación, otras cuatro mujeres se sumaron a las acusaciones.

Tras ello, el cantante quedó sin sello discográfico y fue eliminado de las series "American Gods" y "Creepshow". Es por eso que Brian Warner, nombre real del músico, utilizó la misma red social para dar su versión de los hechos, asegurando que "estas acusaciones son horribles distorsiones de la realidad".

Ya a días del suceso, la modelo erótica Dita Von Teese, quien estuvo casada con Manson hasta 2007, decidió referirse al caso.

"Por favor sepan que los detalles hechos públicos no corresponden a mi experiencia personal durante los siete años que estuvimos juntos como pareja. Si hubiese sido así, no me habría casado con él en diciembre de 2005", aclaró Von Teese.

"Me fui doce meses después debido a infidelidad y abuso de drogas. El abuso de cualquier tipo no tiene lugar en una relación", agregó. La modelo además hizo un llamado a "quienes hayan sufrido abusos a tomar los pasos para sanar y la fuerza para desarrollarse a sí mismos".

Otra de las exparejas del músico fue Rose McGowan, quien habló del tema a través de Twitter y mediante un video apoyando a las víctimas.

La actriz, que también fue de las primeras denunciantes de Harvey Weinstein e impulsora del movimiento #MeToo, escribió que "estoy con Evan Rachel Wood y otras mujeres valientes que han dado un paso al frente".

Tras ello, McGowan subió un video profundizando sus dichos. "Estoy profundamente triste y disgustada, pero sobre todo orgullosa de Evan Rachel Wood y de los demás que hablaron de Marilyn Manson, mi ex", mencionó.

"Cuando estaba conmigo, no era así, pero eso no tiene nada que ver con si era así con los demás antes o después", sentenció.

El exguitarrista de Manson, Wes Borland, respaldó las denuncias de las mujeres. "Es un maldito", dijo.