Fran García-Huidobro tras recibir críticas por descuido en redes sociales: "Me quiero poner a llorar"

La conductora Fran García-Huidobro contó a través de sus redes sociales que volvió a Santiago luego de sus vacaciones.

Pues la animadora además relató demasiados detalles de su paradero y medidas de seguridad con las que protege su casa, incluso contando que en todo el vecindario solo estaba ella y su vecino.

Esto causó que sus seguidores la criticaran debido a lo que peligroso que puede ser entregar esa información a través de sus RR.SS.

Ante lo ocurrido, García-Huidobro pidió disculpas y aseveró que “ya, oh, pero no me sigan retando, si ya entendí“.

“Ya, si con los años yo me he puesto menos porfiada y les hice caso, ya borré todas las historias, así que solo ustedes lo saben, no le cuenten a nadie, porfa”, añadió.

Finalmente, expresó que “pero, por favor, no me sigan puteando, ¿ya? Me quiero poner a llorar de la cantidad de puteadas que he recibido, ya borré todas las historias, así que no pasa nada”.