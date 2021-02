Guaynaa: "La canción que canté con Camila Moreno es uno de los temas más espectaculares de mi carrera"

El cantante puertorriqueño Guaynaa, en medio del apogeo de sus éxitos musicales como "Chica Ideal" con Sebastián Yatra y "Se te nota", con su pareja Lele Pons, lanzó "Monterrey", una oda a las mujeres norteñas mexicanas de 37 años.

En la canción, el puertorriqueño dice que conoció a una señora de 37 años en Monterrey que lo dejó sorprendido, pues parece de 26. Es, en suma, un himno a las relaciones con mujeres mayores que sus parejas.

"Yo creo que este tipo de canciones son las que trascienden, las que narran historias", comenta el cantante. "Es una cumbia creada con todo el cariño a la ciudad de Monterrey, empoderando a la mujer regia. Esperamos que se lo gocen y lo disfruten porque es algo que significa mucho para mí", comenta.

El video musical, que lleva un estilo parecido al de las películas de mediados del siglo XX sobre la Revolución Mexicana de 1910, fue dirigido por el dúo mexicano The Broducers.

"Básicamente lo que hago con mis conceptos es analizar los sentimientos que me transmiten, la letra y el sonido, y eso trato de transmitirlo en un visual", explica. "Así que eso fue lo que hice de la mano de The Broducers. De hecho el tema "Monterrey" se grabó en una hacienda de Hernán Cortés así que la estética del video de verdad que es mágica", cuenta.

Además de las vestimentas basadas en las ropas de la revolución mexicana, el cantante viajó hasta ese país para grabar. "Fue antes de navidad", cuenta. "Estábamos en pleno covid. El proceso fue más largo, porque las producciones tienen restricciones", explica.

"Fueron casi 24 horas de grabación, pero tenías que llegar a México con pruebas, tenías que hacerte otra antes de entrar al video, una para salir... todo eso tomaba mucho tiempo. Además, con un personal reducido hay que hacer más cosas. Fue algo trabajoso pero al final del día valió la pena", cuenta.

Además de la experiencia y de la lucha de evitar pasar las fiestas lejos de los seres queridos, Guaynaa aprecia lo que se logró al viajar a México. "Chocamos con tantas cosas culturales e históricas que terminaron enriqueciendo nuestro set", dice.

El tema funciona como una oda a la gente de Monterrey.

Definitivamente. Empodera a la mujer de Monterrey, es un homenaje, una muestra de cariño a ese público que respeto mucho y que tanto me ha dado. También vienen cosas para España, para Argentina; a Chile también le estoy planeando unas cositas...

¿Qué otros proyectos siguen?

Tengo un álbum que viene por ahí. Tengo una colaboración con Diplo, una con Pedro Capó. También tengo una colaboración con una artista de k-pop que se llama Chung Ha, que va a ser la primera vez en la historia que una artista k-pop va a cantar en español, así que a mucha honra para nosotros los latinoamericanos y la gente de habla hispana porque vamos a presenciar esto. Estoy súper ansioso de que llegue.

Estás por todo el mundo...

(Risas) Sí, totalmente distinto. Pedro Capó está como en el patio, a Pedro yo voy, le toco la puerta y le pido azúcar (risas). Pero Diplo está en Estados Unidos, Chung Ha es de Corea, así que por ahí vamos.

Guaynaa a la chilena

El cantante también se destaca por haber tocado temas junto a las cantantes chilenas Camila Moreno en el remix de "Esta Electricidad (Es Real)", así como el éxito musical de Mon Laferte "Plata ta tá", canción a la que le escribió su verso en cuestión de horas.

"El tema con Mon Laferte fue una locura", cuenta. "Yo estaba en México y me escribió Mon. Me dice: 'estoy en llamas, no sabes lo que está pasando' y me manda información. Dos semanas antes nosotros habíamos sacado a nuestro gobernador del poder, nos tiramos a la calle un millón de personas y yo tenía esa herida abierta y coincidíamos en ese sentimiento", recuerda.

"Yo le dije que podía contar conmigo, eso fue a las 6 de la tarde. A las 8 de la noche ya estaba en el estudio. Estuve dos horas haciendo investigaciones, llamando a los amigos, leía los artículos para saber de qué es lo que iba a cantar. Llego allá y en dos horas acabo mi parte", cuenta.

Mon, quien se encontraba ese día en los Grammy Latino en Las Vegas, recibió la versión por videollamada. "Yo la llamo por cámara para decirle que ya tengo listo mi verso y ella se estaba cambiando el traje, y mientras lo hacía me decía: 'me gusta pero tienes que decir esto, tienes que decir aquello', y se le caía el traje, pero seguía escuchando: 'ah me gusta, envíamelo'. Y así es como nace 'Plata ta tá'", narra Guaynaa entre risas.

Por otro lado, la canción con Moreno es un orgullo para el músico. "Para mí el tema con Camila Moreno es uno de los temas más espectaculares que he hecho en mi carrera. Por la composición, por el concepto, por el momento en el que se sacó", cuenta.

"Yo estaba en Puerto Rico. Fue algo espectacular que me tomó una o dos semanas. Fue un proyecto que requirió mucho pensamiento crítico. Y Camila Moreno es una artista espectacular, así que es el tema definitivo. Estoy loco por ir a Chile a cantarlo", comparte.