A los 67 años falleció emblemático intérprete del opening de Dragon Ball Z

sE dio a conocer la muerte del cantante y actor de doblaje mexicano, Ricardo Silva, a sus 67 años.

Silva es conocido por participar de las interpretaciones de varios openings de temas de animés, entre ellos, Dragon Ball Z, donde interpretó canciones como "Cha-La-Head-Cha-La" y Digimon, donde cantó "Impacto Rojo", como los openings de Supercampeones, Pokémon, Robots Ninja, Eyeshield 21, entre otras.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el community manager de Silva publicó un comunicado agradeciendo a los amigos y familia del cantante por su apoyo.

"No me lloren, sean felices, recuérdenme y piénsenme con una sonrisa y con mi gran pasión por la música. No importa lo que suceda, yo ya estoy bien", expresa en el escrito.