[VIDEO] La comentada imagen de Roxana Muñoz: "Tendré que callar y no despertar más envidia de cierta gente"

Roxana Muñoz estuvo en el centro de la polémica hace algunas semanas, luego de que la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, resolviera aplicar una multa de cerca de 20 millones de pesos en su contra.

Esto, después de que en julio de 2020, fuera denunciada por el Colegio de Nutricionistas, tras realizar un proceso de ayuno de 21 días y compartir el proceso con sus seguidores de redes sociales.

En las últimas horas, la modelo volvió a compartir contenido en Instagram, específicamente una imagen y un video luciendo un traje de baño.

Las comentadas imágenes fueron acompañadas con un mensaje que generó diversos comentarios entre los usuarios de la plataforma.

"No me separo ni un segundo de mi botellita de agua. Pequeños cambios y grandes beneficios. Como me encantaría contarles todo lo que he aprendido. Por ahora tendré que callar y no despertar más envidia de cierta gente", cerró.