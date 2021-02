"Te pido perdón": El mensaje que recibió Jordi Castell de parte de la madre de "Chino" Ríos por sus ataques

En un nuevo capítulo del programa online "Vamo' a Calmarno'" el fotográfo Jordi Castell abordó los ataques que ha recibido por parte del extenista Marcelo Ríos.

Castell contó que la madre del exdeportista se comunicó con él para pedirle disculpas debido a los constantes ataques que recibió por parte de su hijo.

El ex panelista de Maldita Moda relató que “cómo habrá sido la seguidilla de cosas que este señor me dijo y me hizo que me llamó una persona muy cercana a su familia por todo lo que su hijo había hecho. Así de grave”.

“La señora desde el Whatsapp diciéndome: ‘Te pido perdón. Mi hijo no está haciendo las cosas correctamente, no hay nadie que se lo diga y yo tampoco me atrevo'”, confesó.

Además destacó que “cuando ya una persona cercana en su vida me escribe para pedirme perdón es para decir qué voy a hacer. No quiero darle segundas lecturas a eso, porque insisto, hay un problema cognitivo, mental”.

El fotográfo también tuvo palabras para referirse a Ríos y manifestó que “al parecer le molestan dos hombres juntos. Si yo te cuento lo que hace en South Beach cada vez que va a visitar a un travesti (…) ¿Si les cuento que tengo cómo comprobar eso? ¿Y si les cuento la razón por la que su hija mayor estuvo sin hablarle un año y medio?”.

“Como tú te metes con mi marido, yo me meto con tu mujer. Entonces dile que vaya al Registro Civil y se cambie el apellido que tiene porque su papá no es ese señor”, cerró Castell.