[VIDEO] Karla Constant no pudo contener la risa tras caída de José Miguel Viñuela en vivo

15:15 "Perdón, pero me acabo de tropezar (…) Me pegué con la escalera", expresó el animador tras su caída.

Esta mañana durante el la emisión del matinal de Mega, "Mucho Gusto", el animador José Miguel Viñuela vivió un chascarro en vivo.

Pues el durante el segmento "Ciclón Millonario", el conductor iba a entrar en la cabina para sacar el dinero y calculó mal la entrada y terminó golpeándose con la puerta de la cabina y cayendo al suelo justo al lado de su compañera Karla Constant.

"Perdón, pero me acabo de tropezar (…) Me pegué con la escalera", dijo el animador. Por su parte, Karla Constant al ver la repetición de la caída de su compañero no pudo contener la risa.